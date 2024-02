Nortura har flere ganger bedt om, og fått, tollnedsettelse på import av egg. For noen dager siden sa departementet ja til å sette ned tollen på heleggmasse. Nå videreføres også tollfritaket på skallegg, skriver Aftenposten.

Dermed kan industrien få det de trenger fra utlandet. Samtidig kan eggene fra norske gårder brukes til å fylle hyllene i matbutikkene, skriver avisen.

Nortura som markedsregulator skal nå granskes for å undersøke om de har solgt egg til industrien i stedet for å sørge for levering til butikkene. Er det tilfellet, har Nortura brutt regelverket.

– Regelverket er veldig enkelt. Ved knapphet av egg, skal forbrukerne prioriteres. Det er jeg ikke helt overbevist om at Nortura har gjort. Og det vil jeg til bunns i, sier Pollestad til avisen.