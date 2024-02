Trygve Slagsvold Vedum var fredag morgen i Politisk kvarter i NRK, der han ble spurt om Sandra Borchs avgang som statsråd for to uker siden. Han gjentok det han har sagt om at hun kan gjøre comeback på et senere tidspunkt.

– Jeg er ikke en leder som sier at du aldri noensinne skal kunne få en ny mulighet. Det er ikke sånn jeg vil at Norge skal være. Jeg vil at vi skal være et raust samfunn, der det blir konsekvenser hvis man gjør feil – men at det skal være nye muligheter, sier Vedum.

Han sier at Borch nå må bygge opp igjen tillit, men vil ikke si noe konkret om når hun kan gjøre et eventuelt comeback i regjeringen. Han understreker at han mener det er riktig at politikere blir utsatt for et kritisk søkelys.

– Det er viktig at man har søkelys på folk med makt, fordi vi som sitter i maktposisjoner, vil påvirke folks liv. Hver enkelt beslutning vi tar, kan endre folks liv.

– Men at man bare skal si at det er svart eller hvitt, sånn er det ikke. Vi er mennesker, og mennesker gjør feil. Vi ønsker at vi har politikere som representerer bredden av befolkningen, sier Vedum.

– Vi ønsker ikke noe samfunn der det ikke er nåde, der man ikke kan få en ny sjanse.