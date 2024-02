– Jeg vil sette meg grundig inn i rapporten og anbefalingene slik at vi kan lære av denne saken og følge opp fra helsesiden. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at dette gjentar seg, sier Kjerkol til NTB.

Statsforvalteren i Vestland konkluderer med at tvillingparet Mina og Mille (16) ikke fikk forsvarlige helsetjenester før de døde.

«Ledelsen i Indre Østfold kommune sørget ikke for at helse- og omsorgstjenesten ga Mina og Mille forsvarlige tjenester, og at de i tilstrekkelig grad samarbeidet med andre tjenester», konkluderer rapporten

Søstrene fikk trolig i seg en overdose narkotika og ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg natt til 8. januar i fjor.

– Det som skjedde med jentene, er fryktelig trist og alvorlig. Det er helt nødvendig og bra at statsforvalteren har gått grundig inn i saken. Sårbare barn og unge trenger det beste vi kan gi dem, og de trenger stabilitet og forutsigbarhet i omsorg og hjelpetilbud, sier Kjerkol.