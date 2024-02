Også foreldrene til 26-åringen er tiltalt for å ha bidratt til at ekteskapet ble inngått, melder NRK.

I november i fjor ble de tre dømt til elleve måneders fengsel i Vestfold tingrett for brudd på ekteskapsloven , som forbyr noen å gifte seg med en person under 16 år. Alle tre har anket dommen.

Ekteskapet ble ifølge dommen i tingretten inngått på tradisjonelt vis i den muslimske minoriteten familien tilhører i et land i Øst-Europa i 2022. Der er det ikke lov å gifte seg før man har fylt 18 år.

Politiet kom på sporet av saken da far og sønn hadde med seg en 14-årig jente gjennom passkontrollen på Torp flyplass i 2022. Politiet reagerte på at jenta hadde lite bagasje, og at hun verken hadde penger, bankkort eller telefon.

Strafferammen for å inngå barneekteskap er fengsel i inntil tre år. Agder lagmannsrett har satt av seks rettsdager til behandlingen av saken.