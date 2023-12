Veksten i BNP var på solide 4,9 prosent, men ekspertene hadde spådd at den ville være på 5,2 prosent, det samme som i andre kvartal.

Samtidig melder arbeidsdepartementet at antall arbeidsløse øker svakt, men er fortsatt på et historisk lavt nivå til tross for høy rente.

205.000 personer søkte om arbeidsledighetstrygd i forrige uke, 2.000 flere enn uka før. Gjennomsnittet over fire uker ligger på 212.000, 1.500 færre enn uka før.

Det innebærer at arbeidsløsheten ligger på et historisk lavt nivå i USA. Den har vært under 4 prosent 22 måneder på rad.

USAs sentralbank har gradvis økt renten det siste året for å få bukt med inflasjonen. Det har ført til at inflasjonen har minket og nå ligger på 3,1 prosent, ned fra 9,1 prosent i juni 2002, men fortsatt over målet på 2 prosent.

Kombinasjonen av lavere inflasjon og lav arbeidsløshet tyder på at sentralbanken har greid å få til en såkalt myk landing, det vil si at de har lyktes med å øke renten nok til å redusere inflasjonen uten å ramme sysselsettingen.