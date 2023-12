Equinor ble som vanlig dagens mest omsatte aksje, men selskapet falt med 1,4 prosent.

Det ble også nedgang for DNB (-0,1), Frontline (-1) og Aker (-1,7). Pila pekte andre vei for Norsk Hydro og Mowi som steg med henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent.

Aker Horizons falt med nærmere 10 prosent uten at det settes i forbindelse med noen nyheter fra selskapet, skriver Finansavisen.

Oljeprisen falt torsdag. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for rundt 78 dollar, en nedgang på 0,7 prosent. Situasjonen i Rødehavet og skuffende oljelagertall fra USA bidrar til oljeprisfallet, sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til E24

– Når Mærsk og andre rederier vil gjenoppta seilingen i Rødehavet, og amerikanerne har vist at de er villige til å bruke militærmakt om nødvendig, så har det dempet frykten for en umiddelbar eskalering. Men det blir neppe mer enn et slags ustabilt status quo, sier han.

Det ble en blandet dag på de toneangivende europeiske børsene. I London holdt FTSE 100-indeksen på stedet hvil med en marginal oppgang på 0,03 prosent. CAC 40-indeksen i Paris gikk ned 0,4 prosent, mens den tyske DAX-indeksen falt med 0,1 prosent.