– Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, kan man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. Strenge regler skal sikre at maten er trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte, sier seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet, Are Sletta, i en pressemelding.

Mens innholdet av plantevernmidler på norskprodusert mat er lavt, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram at plantevernmiddelrester oftere finnes på mat som er importert fra land utenfor EU/EØS.

Årlig utfører Mattilsynet en offentlig kontroll for å se til at de fastsatte grenseverdiene for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler overholdes.

I 2022 var 60 prosent av prøvene av norske produkter helt uten plantevernmiddelrester, mens 30 prosent av prøvene fra EU/EØS var uten funn.

I resten av verden var 37 prosent av prøvene uten funn av plantevernmiddelrester.

– Overvåkingen vår viser at mat dyrket i Norge, inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land, sier Sletta.