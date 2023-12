I ytre strøk av Helgeland og deler av Salten er det sendt ut gult farevarsel for is for fredag.

For lørdag er det sendt ut gult farevarsel for is for deler av Nordland og Troms.

Yr ber folk være oppmerksomme i trafikken, da isen kan være vanskelig å se. De oppfordrer også trafikanter til å følge med på 175.no for veimeldinger.