Tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg og tidligere Frp-formann Carl I. Hagen møttes til mange friske, politiske debatter, her avbildet i 2000. De brynte seg på hverandre første gang i en skoledebatt på 70-tallet. Hagen synes det var hyggelig at Stoltenberg fikk det med i sin gratulasjonshilsen. – Men han glemte en ting, nemlig at etter den første skoledebatten satt han på tilbake med meg til byen i min bil, sier han.