Tradisjonen med id-feiring er like gammel som den islamske religionen, altså rundt 1400 år gammel, og markeres av mer enn 1,6 milliarder muslimer over hele verden.

Id-feiringen kan se ulik ut avhengig av hvilken kultur eller hvilket land man kommer fra, men det er vanlig at dagen starter i moskeen.

Feiringen fortsetter gjerne hjemme sammen med familie, slekt og venner. Mat er en viktig del av fastebrytingsfesten, og barna får ofte nye klær og gaver.

Id er ikke en offisiell helligdag for voksne i Norge, men barn får fri skolen.

Politiet er midlertidig bevæpnet over hele landet under feiringen, slik de også var under påskehøytiden. Det generelle trusselnivået er ikke endret, men merkedager der store folkemengder samles er ifølge PST aktuelle terrormål.