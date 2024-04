Etterforskningen av et mistenkelig dødsfall i Porsgrunn 17. juli i fjor har ført til at politiet har utvidet siktelsen til også å omfatte drap på en mann i 50-årene fra Grenland.

– Politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at han har hatt en aktiv rolle i tilknytning til dette dødsfallet, og politiet har derfor besluttet å sikte mannen i 30- årene for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Advokat Espen Refstie er tidligere oppnevnt som mannens forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og avviser grunnlaget for den, sier Refstie til VG.

Mannen sitter allerede varetektsfengslet for drap på en kvinne i 20-årene, som døde av brannskader i september 2022. Han ble pågrepet for dette i september 2023.