Ajax opplyser i en melding at Kroes mistenkes for innsidehandel. Han kjøpte over 17.000 aksjer i den nederlandske klubben en uke før det ble kjent at han var hentet inn som ny direktør.

Ansettelsen ble kunngjort 2. august i fjor. Kroes erstattet da Edwin van der Sar.

Ajax er inne i en svært turbulent sesong. Klubben sparket både sin nye hovedtrener og tekniske direktør få måneder etter at de ble ansatt. På et tidspunkt lå laget helt nederst på tabellen i æresdivisjonen.

I øyeblikket er Ajax på 5.-plass og er 28 poeng bak serieleder PSV Eindhoven. Det er til tross for at klubben i fjor sommer brukte 100 millioner euro (1,17 milliarder kroner) på nye spillere. Blant dem var Sivert Mannsverk.