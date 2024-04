Partene i lønnsoppgjøret fortsetter meklingen

Partene i frontfagsoppgjøret har meklet natten gjennom hos riksmekler Mats Ruland – etter at de ikke ble enige innen fristen, som var midnatt natt til søndag. Ved 5.30-tiden satt partene fortsatt hos riksmekler Mats Ruland. Dersom ikke Fellesforbundet og Norsk Industri blir enige, blir 14.301 arbeidstakere tatt ut i streik fra mandag, og ytterligere 14.904 medlemmer fra torsdag klokken 6.

Seks måneder siden Gaza-krigen startet

Det er i dag seks måneder siden Hamas-angrepet mot Israel som utløste krigen på Gazastripen. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet 7. oktober. Over 33.000 palestinere er siden drept i Gaza, ifølge helsemyndighetene i området.

Liverpool kan ta tilbake tabelltoppen

Liverpool drar til nabobyen for å møte Manchester United i søndagens storoppgjør i Premier League. Med seier vil rødtrøyene ta tilbake tabelltoppen, etter at Arsenal klatret til topps lørdag. Kampen på Old Trafford starter klokken 16.30. Ellers i 32. serierunde møtes Sheffield United og Chelsea (klokka 18.30) og Tottenham og Nottingham Forest (klokka 19.00).

Storhamar kan nå finalen i ishockey-NM

Med seier mot Frisk Asker i kveldens NM-semifinale i ishockey kan Storhamar bli klare for finalen. Mjøslaget leder 3-1 i kamper. Det spilles best av sju i semifinalene. I den andre semifinalen står det 2-2 i kamper mellom Stavanger Oilers og Vålerenga.

2. runde i Eliteserien i fotball

Brann tar imot nyopprykkede Fredrikstad i andre runde av årets eliteserie i fotball. Bergenserne vant sin åpningskamp mot Tromsø, mens FFK tapte seriepremieren mot Bodø Glimt. Øvrige kamper i eliteserien søndag: Kristiansund – KFUM Oslo, HamKam – Molde, Haugesund – Lillestrøm, Sarpsborg – Odd, og Strømsgodset – Rosenborg.

«Helvetet i nord» på sykkel

I dag er det klart for prestisjetunge Paris-Roubaix, sykkelrittet som har fått tilnavnet «Helvete i nord» med bakgrunn i utfordringene og farene rytterne møter på den 259,7 kilometer lange distansen. På startstreken finner vi blant annet det norske laget UNO-X, med Alexander Kristoff i spissen.