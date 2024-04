Dommen ble anket 28. mars. Det får TV 2 bekreftet av den nye forsvareren til mannen.

– Jeg vil ikke gå særlig i detaljer, annet enn at han er uenig i avgjørelsen fra tingretten, sier forsvarer Tarik Abbou.

I tingretten hevdet mannen at han var utilregnelig og derfor skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern. Aktor ville fengsle mannen i ti år.

Gutten var sju år gammel da han i 2022 ble funnet mishandlet og bundet fast til en seng i Bergen. Mishandlingen skal da ha pågått i en treukersperiode. Han ble utsatt for torturlignende mishandling og var blant annet blitt påført forbrenninger, sår og skader over hele kroppen, ifølge tiltalen.

«Det er tale om så omfattende og grusom behandling av et lite barn, at selv evnen for noen til å klare å utføre noe slikt – ikke bare en gang, men over uker i strekk – fremstår som spesielt og ekstraordinært», står det i dommen.

Gutten kom til Bergen fra et land i Midtøsten sommeren 2022. Faren hadde aleneomsorg for sønnen, og moren var bosatt utenlands.