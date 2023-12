Det ble klart på et møte i Frps bystyregruppe tirsdag kveld, skriver NRK.

– For Fremskrittspartiet har det vært helt avgjørende å styrke eldreomsorgen i Oslo. Vi er glade for å ha fått gjennomslag for å øke bevilgningene til eldreomsorg med 82 millioner kroner hvert av de fire neste årene. Vi vil dermed senke terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo, noe som har vært svært viktig for oss, sier gruppeleder Magnus Birkelund (Frp) i en pressemelding.

Byrådet, som består av Høyre og Venstre, trengte tommel opp fra Frp og KrF for å få flertall for budsjettet.

Forhandlingene ble gjenopptatt mandag denne uken etter at forhandlingene ble brutt i forrige uke. Frp takket da nei til forslaget som ble lagt på bordet, fordi de mente de ikke fikk nok gjennomslag for sine saker.

Oslo-budsjettet, som gjelder for 2024, skal vedtas i Oslo bystyre på onsdag.