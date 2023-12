– Våre folk på stedet melder at de har kontroll. Slukkingen har god effekt, sier vaktkommandør Håkon Myking ved brannvesenets 110-sentral til NRK.

Det var dramatiske meldinger som kom inn om brannen.

– Vi har fått melding om at en buss står i full fyr og er på vei mot stedet, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB ved 19.40-tiden.

Bussen står like ved et stoppested til Bybanen, og trafikken på banen er stanset.

– Det skal ikke være personer i bussen, men jeg vet ikke om det har vært passasjerer i den. Det er ingen personskade så vidt vi har fått vite, sier operasjonslederen.

– Jeg kjørte forbi for litt siden. Det ser dramatisk ut, sa øyenvitnet Rebecca Wohlleben til Bergensavisen.

Hun forteller at bussen står under broen som går over til bybanestoppet på Lagunen.