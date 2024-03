Ramadan-lyssettingen skal lyse fram til 8. april når den hellige fastemåneden avsluttes.

– Det er et viktig symbol på at Oslo står for fellesskap, inkludering og mangfold. Dere er en svært viktig del av det mangfoldet som gjør Oslo til Oslo. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå får på plass ramadanbelysning her ved Rådhuset, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i sin tale søndag ettermiddag, skriver VG.

Etter inspirasjon fra London skrudde Oslo søndag på lyset i en rekke halvmåner for å markere starten på ramadan.

Flere hundre personer møtte opp for å delta på markeringen.

– Vi er heldige som får vært med på dette historiske øyeblikket. Det er med stor glede og stolthet og takknemlighet at jeg står her i dag for å markere det faktum at Oslo kommune ønsker å markere og feire ramadan sammen med oss alle, sa Massom Zubair fra Islamsk Råd Norge i sin tale.