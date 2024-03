Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble lørdag avsluttet uten at man ble enige om nye avtaler for landbruk og fiske.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) gir uttrykk for skuffelse over at man ikke kom lenger.

– Årets konferanse endte dessverre ikke så godt. Det er dårlig nytt for en verden der det multilaterale samarbeidet allerede er under press, sier han.

– Ikke like høyt prioritert for USA

Møtet i Abu Dhabi ble avsluttet med en ministererklæring som ikke gir så tydelige signaler om veien videre som mange av medlemmene ønsket.

Manglende framdrift har sådd tvil om organisasjonens handlekraft og viste dypt splittelse blant de 166 medlemmene.

– USA prioriterer ikke behovet for å sikre en internasjonal handelspolitisk rettsorden like høyt som før, sier Eide, som deltok på ministerkonferansen.

– Andre store land, som India, har klare ambisjoner om å sette agendaen og nøler ikke med å stille ultimatum, tilføyer han.

Tvisteløsning utsatt

Norge ledet diskusjonene om et reformert tvisteløsningssystem. USA har i en årrekke nektet å godkjenne nye medlemmer av ankeorganet i ordningen. Dermed er WTOs instrumentet for å løse tvister delvis satt ut av spill.

Norge lyktes ikke i å lose forhandlingene i mål. USA hadde signalisert at de ikke var i løsningsmodus ennå, påpeker Barth Eide, som mener dette ble tydelig bekreftet på konferansen.

I stedet ble ministrene enstemmig enige om at man skal komme fram til en avtale i løpet av året.

– Denne beslutningen var en begrenset, men viktig, seier, sier Eide.

Viktig fiskeriavtale glapp

Avtaler i WTO krever at alle medlemmene kommer til enighet.

Et av de sentrale målene for konferansen var å bli enige om en revidert fiskeriavtale. Det ville medført begrensninger på subsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske.

Et revidert forslag til fiskeriavtale, med fleksibilitet og fordeler for utviklingsland, var ikke bra nok for enkelte land – spesielt India – som krevde flere innrømmelser og lengre overgangsperiode.

– Man kom svært, svært nær en løsning. Til slutt blokkerte India og Brasil likevel konsensus, sier Eide.

Etter at denne avtalen glapp, appellerte stillehavsstatene til at WTO-medlemslandene ikke må miste motet.

– Det er tøffe tider i det globale handelssamarbeidet, men de aller fleste ønsker å få det til, sier utenriksministeren.

Fortsatt tollfrihet på e-handel

WTOs ministerkonferanse arrangeres annethvert år. Dette er organisasjonens høyeste beslutningsorgan, som ofte er forbundet med forventninger om fremforhandlinger av nytt regelverk.

Blant lyspunktene trekkes det fram at landene ble enige om å forlenge et midlertidig tollfritak på e-handel.

Medlemmene ble også enige om å tilrettelegge ytterligere for utviklingsland som får særbehandling i handelsregelverk på noen områder.