Flertall for budsjettavtale i Senatet

Med bare timer igjen før en mulig delvis offentlig nedstengning ble det flertall i det amerikanske Senatet for en budsjettavtale. Uten en avtale ville store deler av det amerikanske statsapparatet ha blitt nedstengt fra midnatt lokal tid.

75 representanter stemte for, mens 22 stemte mot. Nå sendes forslaget til president Joe Biden for undertegning. Pakken på 467,5 milliarder dollar – rundt 4,9 billioner norske kroner – omfatter landbruk, transport, boliger, energi, krigsveteraner og andre formål. Disse finansieres til slutten av budsjettåret, som er 30. september.

USA sier nødhjelpspakke ikke kom fra dem

Nødhjelpspakken som skal ha forårsaket dødsfallene til fem personer på Gazastripen, kom ikke fra USA, opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Fem mennesker døde i Gaza da de ble truffet av en stor pakke med nødhjelp med en fallskjerm som ikke åpnet seg skikkelig, ifølge helsemyndighetene i området.

– Vi er klar over meldinger om at sivile har blitt drept i Gaza som følge av humanitære luftslipp. Dette var ikke et resultat av amerikanske luftslipp, opplyser Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

Altman tilbake i styret til OpenAI

Sam Altman får på ny plass i styret til OpenAI. Han har tidligere fått jobben som toppsjef, etter først å ha fått sparken. En ekstern gransking har konkludert at OpenAI, som har fått mye oppmerksomhet for utviklingen av kunstig intelligens (KI), har full tillit til Altman.

Granskningen slår fast at sparkingen var «en følge av sammenbrudd i forhold og tap av tillit» mellom Altman og det forrige styret.

Skyting ved Haitis presidentpalass

Det er observert kraftig skyting i nærheten av presidentpalasset i Haitis hovedstad Port-au-Prince, ifølge nyhetsbyrået EFE. Det dreier seg ifølge Reuters om Det nasjonale palass, også kjent som Presidentpalasset.

Mektige kriminelle gjenger truer med å starte borgerkrig om ikke statsminister Ariel Henry trekker seg. Gjengene kontrollerer store deler av landet, og de kunngjorde i forrige uke at de sammen vil tvinge Henry til å gå av. Henry har sittet ved makten siden president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

Tre døde i helikopterstyrt i Texas

Et helikopter med medlemmer av Nasjonalgarden og grensevakter har styrtet i den amerikanske delstaten Texas. Tre personer har mistet livet, opplyser en tjenestemann i delstaten ifølge nyhetsbyrået AP.

Ulykken skjedde i byen La Grulla i Rio Grande-dalen, rett ved grensa til Mexico.

Ransforsøk med kniv i Oslo sentrum

Politiet har kontroll på to mindreårige personer etter et ransforsøk i Oslo sentrum i natt. Det skal ha blitt brukt kniv, men ingen personer ble skadd, opplyste politiet ved 1.30-tiden.

Ifølge politiet er det snakk om to gutter på 14 og 16 år. Ettersom de to er mindreårige blir de fulgt opp videre av barnevernet.

Høyre faller på ny måling

Høyre faller 1,9 prosentpoeng og får 25,7 prosent på en ny måling gjort for Nationen og Klassekampen som ble publisert i natt. Frp fortsetter den gode trenden og går fram 1,1 prosentpoeng til 14,8 prosent. Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener Frp nå appellerer både unge og eldre, og at partiet har blitt bredere enn de var for noen år siden.

Målingen i sin helhet ser slik ut: Rødt 5 (+0,7), SV 9,4 (+0,3), Ap 18,6 (-1,9), Sp 5,9 (-0,6), INP 1,3 (-1,7), MDG 4,4 (+1,7), KrF 4,8 (+1,3), Venstre 6,4 (+0,7), Høyre 25,7 (-1,9), Frp 14,8 (+1,1) og andre 3,7 (+0,4).

Mann til legevakt etter boligbrann i Lofoten

En mann ble tatt med til legevakt etter å ha pustet inn en del røyk under en brann i en enebolig i Vestvågøy i Lofoten i Nordland. Nødetatene rykket ved 3.45-tiden ut etter melding om brann.

Det sto åpne flammer ut av et vindu i huset, trolig et vaskerom. Ifølge politiet var brannen for det meste isolert der. Ved 4-tiden ble det meldt at brannen var under kontroll.

Slovak venter for Ruud i storturnering i USA

Norges tennisstjerne Casper Ruud møter Lukas Klein i den andre runde i Indian Wells-turneringen i USA. Ruud er seedet som nummer ni i turneringen og fikk walkover i den første runden.

I den første runden i Indian Wells i natt norsk tid slo Klein amerikanske Nicolas Moreno de Alboran 7-6, 6–4. Slovaken er like gammel som Ruud, men har ikke hatt den samme utviklingen siden de møttes i en challengerturnering for seks år siden. Klein er rangert som nummer 141 i verden og har på det høyeste vært på 133.-plass.