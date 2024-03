Tre menn på 24, 25 og 27 år er tiltalt for å ha gruppevoldtatt en kvinne i 20-årene etter en fest i Bergen i 2021. Da saken gikk var oppe i Hordaland tingrett ble to menn dømt for gruppevoldtekten, mens en tredje ble frikjent.

De tre må denne uken møte i Gulating lagmannsrett. Samtlige nekter skyld, skriver Bergens Tidende.

Mennene ble utsatt for omfattende uthenging og trusler i sosiale medier da saken var oppe i tingretten.

Tingretten behandlet overgrepssaker der i alt fem menn var tiltalt. I to av disse sakene har det falt en endelig dom. Den eneste gjenstående saken er gruppevoldtektssaken.