– Vi er alle tjent med at endringer i pensjonssystemet har bred støtte for å kunne stå seg over tid, sier Høyres nestleder Henrik Asheim.

Torsdag ble Høyre enige med regjeringspartiene, Venstre, KrF, SV og MDG om et nytt pensjonsforlik i Stortinget. Partiene er enige om å heve aldersgrensen for å stå i jobb i staten fra 70 til 72 år, samt at ingen skal være pliktig til å fratre jobben sin når de når særaldersgrensen for de yrkene som har det.

– Dette er et viktig bidrag for å bekjempe aldersdiskriminering i arbeidslivet. Vi har snakket mye om at flere må stå i jobb lenger. Da må vi også fjerne de hindringene som stopper folk som vil jobbe lenger. Jeg håper dette også vil bedre arbeidslivets holdninger overfor eldre arbeidstakere som ønsker å fortsette i jobb, sier Asheim.