– Det som det har vært snakket om i Europaparlamentet de siste dagene, har vært en beskrivelse av hva Norge faktisk driver med som ikke stemmer med virkeligheten, sier Støre til NTB.

Onsdag vedtok EU-parlamentet en resolusjon som uttrykker sterk bekymring for vedtaket Stortinget fattet 9. januar om å åpne opp for kommersiell leting etter mineraler på havbunnen.

Det hører med til sjeldenhetene at parlamentet vedtar resolusjoner rettet mot Norge.

– Mye er feil

En rekke miljøorganisasjoner og flere partier mener nå at saken kan sverte Norges internasjonale omdømme.

Men det tar Støre foreløpig med ro.

– Norge er vant til at det kommer påstander og uttalelser om vår forvaltning av havområdene. Det har det alltid vært, enten det har handlet om hvalfangst eller gassvirksomhet, eller som nå, at vi har en kartlegging av hva vi har av mineraler på havbunnen.

– Men felles for mye av det vi møtes med, er jo feil, både når det gjelder hva vi har planer om, og hva som er situasjonen i havområdene, sier statsministeren.

– Er dere blitt misforstått?

– Det er vel noen som ønsker å portrettere dette på en måte som skal gi et inntrykk av at Norge driver med andre ting enn det vi gjør. Det har vi opplevd før, og vi må ha god selvtillit til å forklare det.

– Hvem er det som gir de inntrykkene?

– Det er jo en del organisasjoner som ønsker å krisemaksimere denne saken for å få oppmerksomhet. Men det mener jeg er veldig kortsynt, fordi hele det grønne skriftet, havvind, solceller og alt det vi skal satse på, kommer til å trenge disse mineralene, sier Støre.

Informerer europeiske kolleger

Selv skrev han nylig brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om saken. For å unngå misforståelser, som han skrev.

– Jeg har brukt anledningen de siste dagene til å informere europeiske kolleger om hva det er Norge faktisk gjør. Det er ikke slik at vi kommer til å gi grønt lys til gruvevirksomhet på havbunnen. Det er ikke et eneste prosjekt som er til vurdering, og det er ikke gitt et eneste grønt lys, påpeker han overfor NTB.

– Men når det gjelder kritiske mineraler, står vi i en situasjon der vi er i ferd med å gjøre oss helt avhengig av Kina eller barnearbeid i gruver i Afrika. Og når Norge vet at vi på deler av vår havbunn kan ha mineraler som ligger i overflaten av havbunnen, så mener vi at vi også har et ansvar i å kartlegge dette og se om det er mulig å utvinne det.

– Men før vi i det hele tatt skal vurdere og gi grønt lys til dette, så må vi få en begrunnet søknad som kritisk skal gjennomgås, sier Støre

Blod på tann

Foreløpig har ikke argumenteringen hjulpet nevneverdig. EU-parlamentets resolusjon har derimot gitt motstanderne av gruvedrift på havbunnen blod på tann.

Greenpeace omtaler det som «en knusende kritikk» og et «hardt slag mot Norge».

I en epost til NTB skriver Venstres Ola Elvestuen at Stortingets vedtak og EU-resolusjonen «undergraver Norges posisjon som en havnasjon».