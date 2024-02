I januar svartelistet Vy Sentrum Taxi fordi selskapet hadde levert det togselskapet beskrev som mistenkelig høye refusjonskrav, skrev Dagens Næringsliv.

Nå er også drosjeselskapet Skyway Taxi utelatt fra å kjøre på oppdrag fra Vy, skriver avisen.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et møte med Skyway og gitt samme beskjed til dem som det Sentrum Taxi fikk 12. januar, altså at vi ikke ønsker at de tar oppdrag for oss i fremtiden, sier kommunikasjonsdirektør Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Lyndeby sier GPS-data ikke stemmer overens med hvor bilene faktisk har kjørt. Han betegner fakturaene som «betydelige i forhold til oppdragenes opprinnelige omfang».

Skyway Taxis eier Khumram Shehzad sier til DN at han ikke har noen kommentar til saken.

Når Vys tog eller busser ikke kan gå, kan reisende ta taxi på Vys regning. Også tidligere har Dagens Næringsliv skrevet om at det sendes inn refusjonskrav som er langt høyere enn det en taxitur vanligvis koster.

Sentrum Taxi valgte å frafalle flere av Vys krav da de ble bedt om GPS-data for reisene. For Skyway Taxi er dette spørsmålet ennå ikke avklart, sier Lundeby.