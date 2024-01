Hemit HF krever erstatning for merkostnader som følge av kritiske mangler etter oppstart av ny løsning for sikker pålogging og signering på sykehusene i 2021. Hemit HF er Helse Midt-Norges teknologiforetak.

– IKT-systemene på sykehus må virke hele tiden, sier administrerende direktør Trond Utne i Hemit i en pressemelding.

– Leger og sykepleiere kan ikke risikere at livsviktig behandling må vente fordi systemet ikke fungerer når man trenger det. Derfor stilles det svært høye krav til tilgjengelighet for kritiske systemer i sykehus.

Helse Midt-Norge inngikk i 2019 en kontrakt med IBM, som inkluderte et system for sikker pålogging og signering, et såkalt PKI-system.

– Som følge av de kritiske feilene, så vi oss nødt til å stoppe innføringen ved St. Olavs hospital og oppgradere det systemet vi hadde fra før for å ha en forsvarlig tjeneste for pålogging og signering. Dette har påført Hemit flere ekstra kostnader som vi krever erstattet, sier Utne.

Nå tar de IBM til retten.