Orkan i Trøndelag – ekstremværet herjer

Ekstremværet Ingunn har herjet med Trøndelag i natt. Der har det vært timevis med orkan. Flere bygg har fått taket revet av, mens tusener har vært uten strøm i hele eller deler av natten.

I Rørvik ble 15 personer evakuert da taket på et hus ble tatt av vinden. Politiet sa at det på det meste var 40 kvadratmeter med tak som føk rundt i området.

Uværet har også stengt de fleste fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet i natt, samt ført til at nattogene mellom Oslo og Bergen ble innstilt.

Det skal fortsette å blåse utover dagen – og det er rødt farevarsel for Nordland.

Podesta blir Bidens klimautsending

John Podesta er utnevnt til USAs nye klimautsending etter John Kerry. Han skal også ha oppsyn med president Bidens tiltakspakke for grønn omstilling.

75-åringen er en politisk veteran i Washington, der han har hatt flere viktige, men mindre synlige roller under tre demokratiske presidenter. Han ble for alvor kjent for folk flest da han håndterte riksrettskrisen rundt daværende president Bill Clinton etter sistnevntes forhold til Monica Lewinsky.

Handelsskip truffet av rakett i Rødehavet

Et handelsskip er truffet av en rakett avfyrt fra Jemen, opplyser sikkerhetsselskapet Ambrey. Houthiene sier de har skutt mot et amerikansk skip.

Ambrey opplyser at skipet var underveis da det ble truffet sørvest for havnebyen Aden.

– Skipet meldte om en eksplosjon om bord, opplyser Ambrey. Firmaet sier de kjenner til at raketten ble skutt fra regionen Taiz.

Fire aktivister dømt i Hongkong

Fire aktivister i Hongkong er funnet skyldige i oppvigleri etter stormingen av bygningen som huser byens lovgivende forsamling sommeren 2019.

Flere hundre demonstranter tok seg inn i bygningen på 22-årsdagen for britenes tilbakelevering av Hongkong. Det var en av de mest kaotiske hendelsene i massedemonstrasjonene mot et forslag til utleveringslov. Forslaget ble senere trukket.

Knopfler-gitar solgt for 9 millioner kroner

En gitar som har tilhørt Mark Knopfler – en Gibson Les Paul fra 1959 – er solgt for drøyt 9 millioner kroner på auksjon, opplyser Christie's.

Knopfler – som var frontfigur i Dire Straits og ofte omtales som en av tidenes beste gitarister – auksjonerte onsdag bort 112 gitarer og 10 forsterkere til en samlet verdi av 8,84 millioner pund, opplyser auksjonshuset Christie's som sto for salget. Totalsummen tilsvarer drøyt 117 millioner kroner.