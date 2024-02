Tucker Carlsons Putin-intervju sendt

Tucker Carlsons mye omtalte intervju av Russlands president Vladimir Putin ble publisert like før midnatt norsk tid.

I det drøyt to timer lange intervjuet fikk Putin blant annet spørsmål om Nord Stream-sabotasjen, krigen i Ukraina og Nato. 71-åringen sa at Russland ikke har interesse av å invadere noen andre land, deriblant Polen og Polen.

Joe Biden slo kraftig tilbake

USAs president Joe Biden gikk i natt kraftig ut mot påstandene om at hans hukommelse er svekket. – Jeg er den best kvalifiserte i landet til å være president, sa han på et hastig innkalt pressemøte.

Det ble holdt etter at avgjørelsen i dokumentsaken mot ham kom tidligere på dagen. Biden står fast ved at han ikke har brutt loven.

Trump til topps i Nevada

Donald Trump rykker stadig nærmere en omkamp mot Joe Biden etter at han som ventet gikk seirende ut av nominasjonene i Nevada og Jomfruøyene. I Nevada var Trump den eneste vesentlige kandidaten.

Det spesielle i denne delstaten er en konflikt mellom delstatsmyndighetene og det republikanske partiet. Dermed avgjorde ikke nominasjonsvalget tirsdag hvem som ble delstatens kandidat.

De første valgresultatene i Pakistan

Mer enn et halvt døgn etter at valglokalene stengte i Pakistan, var bare åtte seter i landets nasjonalforsamling fordelt. Årsaken til forsinkelsene skal være «problemer med internett», opplyste landets valgkommisjon i natt norsk tid.

Fire av setene har gått til partiet til tidligere statsminister Nawaz Sharifs parti, mens én har gått til Pakistans People Party. De tre siste fordelte plassene har gått til uavhengige kandidater.

Lillebergs Tampa Bay fikk bank

Tampa Bay Lightning og Emil Lilleberg gikk på et stortap borte mot New York Islanders i NHL-oppgjøret i natt norsk tid.

Vertene vant kampen 6-2. Lilleberg fikk 18 minutter og 53 sekunder på isen i oppgjøret.

Brann i Fredrikstad

Politiet rykket i natt ut til en brann i et sentrumsbygg i Fredrikstad med diverse lokaler.

Som følge av kraftig røykutvikling måtte Kråkerøybrua i Fredrikstad sentrum sentrum stenges.

Lee og Washington samarbeider igjen

Nesten 20 år etter at Spike Lee og Denzel Washington jobbet sammen sist, gjenforenes de to.

Det er for en nyinnspilling av Akira Kurosawas film fra 1963 med den norske tittelen «Himmel og helvete», som på engelsk heter «High and Low» – som også er den nye tittelen.