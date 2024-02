– Den siktede mannen blir løslatt fra varetekt i dag. Politiet mener at det ikke lenger er fare for at han vil ødelegge bevis i saken, forteller politiinspektør Maria Vike Nørve, som er påtaleansvarlig i saken.

Den avdøde kvinnen på 47 år var tidligere samboer med den siktede mannen. Politiet bekrefter at den siktede mannen var under etterforskning for mishandling i nære relasjoner av kvinnen da brannen oppsto.

Politiet har fått den endelige obduksjonsrapporten etter brannen, og her går det fram at kvinnen trolig døde av en blandingsforgiftning med etanol og sentraldempende medikamenter.

– Det har ikke vært mulig å fastslå nøyaktig dødstidspunkt, men funn tyder på at hun var død før brannen begynte. Mistankegrunnlaget for drap er dermed svekket, opplyser Nørve.

Mistankegrunnlaget for uaktsomt å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv, er uendret. Brannårsaken er foreløpig ikke avklart.

– Etterforskningen av sakene fortsetter, sier Nørve.

65-åringen ble først siktet for å ha forårsaket en brann som lett kan føre til tap av menneskeliv, og han ble varetektsfengslet 12. desember i fjor. En uke senere, den 19. desember, ble siktelsen endret til drap.