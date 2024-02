– Ingen har jobbet mer for å få til fred og demokrati i Europa verden det siste året, enn Jens Stoltenberg. Derfor er det helt naturlig at Venstre foreslår at han får fredsprisen i år, sier nestleder Abid Raja i Venstre til VG.

Raja er en av mange som har benyttet muligheten til å foreslå hvem som bør få Nobels fredspris i år før fristen utløp torsdag. Den retten tilfaller blant annet medlemmer av nasjonalforsamlinger, regjeringsmedlemmer, vitenskapsfolk i enkelte disipliner og tidligere vinnere av fredsprisen.

– Utenfor Ukrainas grenser er det ingen som har jobbet mer for det enn ham, gjennom kløkt, logikk og følelser – og aldri går trøtt. Han jobber utrettelig for fred for Ukraina og er den utenfor Ukraina som har vært og er den viktigste kraften for fred. Jeg blir så stolt av å være norsk når jeg ser Stoltenberg på verdensscenen, sier Raja.

Det blir ikke opplyst fra Nobelinstituttet hvem som er blitt foreslått, og det er inntil videre heller ikke kjent hvor mange kandidater Nobelkomiteen har på sitt bord i år. Det som derimot er kjent, er kandidatene som er navngitt av dem som har nominert dem.

Terroranklager mot kandidat

– Jeg har nominert UNRWA for deres langvarige arbeid med å gi livsnødvendig støtte til Palestina og til regionen for øvrig. Dette arbeidet har vært viktig i over 70 år, i de siste tre månedene har det vært livsviktig, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Dagbladet.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, etterforskes etter israelske påstander om at ansatte skal ha deltatt eller bidratt til HamasŽ angrep mot Israel 7. oktober. Anklagene har ført til at flere land har frosset sin økonomiske støtte til organisasjonen.

Og omtrent idet Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) avsa sin kjennelse, hvor den ber Israel gjøre alt i sin makt for å hindre folkemord i Gaza, fikk den to ulike nominasjoner til fredsprisen.

– Den internasjonale domstolen i Haag har gjenreist troen på folkeretten og FNs handlekraft til å stoppe krig og siviles lidelse, sier SV-representant Ingrid Fiskaa. Hun mener domstolen har gitt håp til palestinere om at verdenssamfunnet ikke har glemt dem.

Gaza-relaterte nominasjoner

Kandidater som på en eller annen måte spiller en rolle i eller tilknyttet til konflikten på Gazastripen opptrer hyppig blant kandidatene som så langt er kjent. Blant dem den 24 år gamle video- og fotojournalisten Motaz Azaiza som fra Gaza rapporterer om israelske bombeangrep og lidelsene de påfører innbyggerne der.

– Gjennom bilder på Azaizas Instagram-konto får over 18 millioner mennesker verden over innsikt i hvordan de forferdelige hendelsene rammer innbyggerne i Gaza, sier Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik som har nominert ham.

Akademikere fra Amsterdams frie universitet har nominert de Midtøsten-baserte organisasjonene EcoPeace, Women Wage Peace and Women of the Sun for sine forsøk på å oppnå fred mellom israelere og palestinere, ifølge nyhetsbyrået AP.

– De bringer samfunn sammen for å bygge fred i Midtøsten, med et spesielt blikk på den rollen kvinner spiller, samt på klimarettferdighet, heter det i en uttalelse fra universitetets avdeling for freds- og konfliktstudier.

Hemmelig møte

Normalt mottar Nobelkomiteen over 300 nominasjoner til verdens mest prestisjefylte fredspris. Den ble innstiftet i 1895 og blir delt ut hvert år på Alfred Nobels dødsdag, 10. desember.

Nobelinstituttet avviser i denne omgang kategorisk å kommentere eller svare på NTBs spørsmål rundt nominasjonsprosessen og hva som var status idet fristen utløp. Derfra er beskjeden at komiteen skal ha sitt første møte på et hemmelig tidspunkt, og at det deretter vil bli kommunisert i form av en pressemelding rundt månedsskiftet februar/mars, hvor mange kandidater den har på sitt bord.

Alle levende mennesker og aktive organisasjoner kan bli foreslått som kandidater til Nobels fredspris. Det eneste kravet er at de blir foreslått innen fristen av en som har rett til å nominere