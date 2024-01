– Mange turister som flyr inn til Norge, eller norske turister som flyr innenfor landegrensene, ønsker å være mobile på destinasjonen de besøker. Samtidig er det mange steder rundt om i landet som ikke har tilstrekkelig med tradisjonelle utleiebiler. Dermed er det stadig flere turister som får øynene opp for bildeling, noe vi i stor grad opplevde i 2023, sier europasjef Even Tangen Heggernes i bildelingsselskapet Getaround.

Økningen var særlig merkbar i Nord-Norge, hvor andelen utleiebiler booket av turister i fjor steg med over 80 prosent.

– Fra Trøndelag og nordover ser vi at bookinger gjort av tilreisende i gjennomsnitt utgjør over 80 prosent av turene. I Nordland fylke var tallet så høyt som 88 prosent i 2023. Det er første gang vi ser at en så stor andel av turene gjennomføres av turister, sier Heggernes.

Også når det gjaldt flyplasser var det Nord-Norge som utmerket seg i tallene over de mest aktive utleiestedene. Det var Harstad-Narvik lufthavn, Evenes som hadde flest bookinger i fjor. De var etterfulgt av Gardermoen, Tromsø Langnes, Svolvær lufthavn og Bodø Lufthavn.