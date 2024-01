– En alvorlig og en ufattelig trist sak, sa politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse onsdag etter at fire personer tirsdag ble funnet døde i et hus i Nes på Romerike.

Metlid gjentok det politiet opplyste om i en pressemelding tidligere på dagen – at den antatte gjerningsmannen selv ringte inn til politiet og varslet at han hadde drept sine to døtre og et barnebarn. Han sa også at han ville ta sitt eget liv.

– Da politiet kom til stedet, fant de fire døde, står det i pressemeldingen.

– Vi forsøker å gi informasjon, men vi må gå fram slik at vi kan ivareta dem som er nærmest berørt, og også ivareta etterforskningen på en god måte, sa Metlid.

På pressekonferansen sa Metlid at det har vært gjennomført flere avhør. Avhørene skal være med å belyse hvordan dette kunne skje, og hva som har vært foranledningen til hendelsen. Hun sier de blant annet ønsker å finne ut hvordan dette kunne skje.

Hun sier de vil se om det er noe som helst av historikk, noe som kan være med på å forklare – også rundt faren / bestefaren – om det er fysisk eller psykisk helse, eller om det er annen informasjon som kan være med på å belyse saken.

– Foreløpig har vi ikke svar på det, sier Metlid.

Et av ofrene var ansatt i Øst politidistrikt, og mange ansatte i etaten er sterkt preget over tapet av en kollega. Statsadvokaten i Oslo bestemte tirsdag kveld at etterforskningen av trippeldrapet skulle overføres til Oslo politidistrikt.