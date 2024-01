Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. De nye resultatene stemmer overens med tidligere antakelser om at bildekk er en stor forurensingskilde.

– Disse ørsmå partiklene kan inneholde skadelige stoffer og de blir værende lenge i miljøet uten å brytes ned. Vi må gjøre mer både i Norge og internasjonalt for å hindre at mikroplast fra bildekk skader naturen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Miljødirektorater har nylig påvist at skadelige stoffer fra bildekk spres fra veier, kunstgressbaner og gjenbruksanlegg for dekk. Dette er samme stoff som tidligere har vist seg å være dødelig for en art av stillehavslaks i utsatte elver i USA.

Det er også funnet partikler fra bildekk i blåskjell i Oslofjorden.

Natur og Ungdom sier det haster med å iverksette tiltak for å redde artene i fjorden.

– Mengden giftig mikroplast kommer til å fortsette å øke, og på et tidspunkt vil ikke fjorden lenger være et levelig miljø, sier nestleder Tale Løkeland Ryste i Natur og Ungdom.

– Vi vet at desto lengre tid det tar å sette i gang de nødvendige tiltakene for å reversere tilstanden i Oslofjorden, desto vanskeligere blir det å redde artene som lever der og restaurere fjorden tilbake til sin naturlige tilstand.