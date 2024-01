Basso som er overlege, kommunalråd og bystyrerepresentant i Trondheim sier til Nettavisen at Kjerkol ikke kan fortsette som minister, dersom hun blir tatt i å fuske.

– Det er ikke akseptabelt, og ikke forenelig med å være minister, og da må hun gå av, sier Basso til avisen.

Kjerkol har måtte svare for seg etter at VG og NRK la masteroppgaven hennes under lupen. Der fant de passasjer som er identiske med andre akademiske tekster.

Ap-kollega Basso synes det vil være trist om helseministeren må gå av, men mener at dette er en prinsippsak hvor det skal være likhet for alle.