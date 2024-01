I 2011 vedtok Tyskland å avvikle all kjernekraft innen 2022. Bakteppet var ulykken i Fukushima i Japan samme år.

– Vi prøver å rette opp feilen, sier den tyske opposisjonslederen Friedrich Merz fra CDU til den svenske avisen Dagens Industri.

Intervjuet ble omtalt hos NRK først.

Merz mener at det var et feilsteg av daværende statsminister Angela Merkel, hans tidligere partikollega, å avvikle tysk kjernekraft. Det er han ikke alene om.

Isabel Cademartori, medlem av Forbundsdagen for sosialdemokratiske SPD, tok i et innlegg på X/Twitter til orde allerede i februar 2022 – like før Russlands invasjon av Ukraina – for å undersøke om Tysklands tre gjenværende atomkraftverk kunne bestå.