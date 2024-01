– At en statsråd er tatt for plagiat kan åpenbart være egnet til å svekke tilliten til henne. At det er statsråden med ansvar for nettopp forskning- og høyere utdanning som er tatt i plagiat, gjør dessverre ikke saken mindre alvorlig, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun sier hun har forståelse for at Borch selv velger å gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter det som har blitt kjent.

–Jeg ønsker henne alt godt videre og håper hun har gode folk rundt seg nå i stormen, sier Høyres leder.