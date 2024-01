Mannen skal ha oppholdt seg på gården den siste tiden før han forsvant, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK.

Politiinspektøren sier til kanalen at det ikke er tvil om at den savnede mannen og kvinnen som er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, har en relasjon.

Kvinnen nekter straffskyld.

Nytrøen forteller at det er en sentral del av etterforskningen til politiet å finne siste sikre livstegn fra savnede.

– Vi har ulik informasjon vi forsøker å verifisere, sier politiinspektøren.

Vil fengsle kvinnen i fire uker

Tidligere fredag ble det kjent at kvinnen skal framstilles for varetektsfengsling.

– Hun forklarte seg grundig og omfattende i ni timer i går og svarte på de spørsmålene som politiet hadde, sa kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien om torsdagens avhør.

Politiinspektør Nytrøen sier til NTB at de ønsker å varetektsfengsle kvinnen i fire uker. Hun bekrefter også at det er gjort funn på gården som er av interesse for politiet.

– Jeg er ikke kjent med at det er gjort med funn av våpen, men det er gjort flere funn som er sendt til analyse hos Kripos. Vi håper å få svar på disse allerede i morgen, sier Nytrøen.

Hun ønsker ikke å gå i detalj om hva slags funn det er snakk om.

Ikke undersøkt andre steder

De siste dagene har politiets krimteknikere gjort en rekke undersøkelser på gården i Løten.

– Gården er det siste kjente stedet hvor mannen har oppholdt seg, sier Nytrøen.

Foreløpig er det ikke gjort undersøkelser andre steder, heller ikke i Grenlands-området, hvor mannen er fra.

– Vi har avhørt vitner i Grenlands-området, sier hun.

Politiet ønsker foreløpig heller ikke å gå ut med identiteten på den savnede mannen.

– Det er en løpende vurdering om gjøres i samråd med de pårørende, sier politiinspektøren.