– Vi stiller oss nå ved siden av Saudi-Arabia, Russland og andre land som ikke ønsker den typen formuleringer vedtatt på klimatoppmøter, sier Venstre-nestleder og tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn.

Torsdag drar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til et nytt klimatoppmøte i Dubai. Der bør han forplikte seg til at Norge ikke skal åpne nye områder for olje- og gassleting, mener Rotevatn.

I Stortinget onsdag konfronterte Venstre-politikeren statsministeren med at Norge i mange år har vært et aktivt medlem i en «høyambisjonskoalisjon» for klima. – Norge har latt være å skrive under på de fem siste uttalelsene fra koalisjonen. Det de har til felles er at de tar til orde for at vi må begynne å fase ut fossil energi. Hvorfor har vi sluttet å signere, spurte Rotevatn statsministeren.

– Det er ikke erklæringen du undertegner som avgjør dette. Det er politikken du fører, svarte Støre.

Han viste til at Europa de siste årene bygde ned kjernekraft og kullkraft, før man hadde bygget opp tilstrekkelig fornybar kraft. Og mange land ble for avhengig av russisk gass.

– Vi kommer til å fase ut fossil energi, men det må skje i et forsvarlig tempo, sier Støre.