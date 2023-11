Litt før klokken 13 fikk politiet melding om at et fjøs på en gård i Eidsdal på Sunnmøre var overtent. Nødetatene rykket raskt ut til stedet, men det ble tidlig klart at fjøset ikke kunne berges, og at flesteparten av dyrene var tapt.

– Det er ingen ting å gjøre med låven og grisefjøset, men våningshuset på gården er mulig å redde, sa Jon Rune Lillebø ved 110-sentralen til Sunnmørsposten i 13.30-tiden.

Én time senere opplyste politiet at brannen var slukket, men at fjøset hadde brent ned.

– Åtte griser ble berget. Resten døde i brannen, skrev de på X, tidligere Twitter.

Samtidig opplyste de at det ikke lenger var spredningsfare til andre bygg på gården.

Ordfører Terese Jemtegård Moen (Sp) sier til Sunnmørsposten at kommunen har satt krisestab, og at de følger situasjonen tett.

Brannen er andre gang på relativt kort tid at Eidsdal blir rammet av en større dyretragedie. I april døde flere geiter da gulvet i et fjøs kollapset.

– Det er forferdelig når slikt skjer. Og det går inn på et helt lokalsamfunn, så vil følge opp på best mulig måte og gjøre så godt vi kan, sier Moen til avisen.