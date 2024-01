– Intensiteten i krigføringen, og begrensede muligheter til å få inn forsyninger gjør situasjonen ekstremt vanskelig, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange til Panorama.

Totalt har nordmenn gitt 116 millioner kroner til de største norske hjelpeorganisasjonene siden krigsutbruddet 7. oktober, ifølge tall fra Panorama. I tillegg til det organisasjonene har samlet inn, har Norge økt Palestina-støtten med nærmere 700 millioner kroner.

Likevel melder varsler flere organisasjoner at lite av hjelpen slipper inn i den palestinske enklaven. Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk, og 576.000 personer opplever ifølge FN katastrofal sult eller hungersnød.

– Det har vært nesten umulig å få inn sårt tiltrengt medisinsk utstyr, men etter hvert også det aller mest nødvendige, sier innsamlingssjef Grete-Lise Christiansen i Leger Uten Grenser.

Røde Kors og Plan forteller også at det er vanskelig å få lastebiler med nødhjelp over grensen til Gaza som følge av strenge krav for å få nødvendige tillatelser.

Over 24.000 palestinere har blitt drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.