Oslo tingrett settes for anledningen i gymsalen i Ringerike fengsel. Også de andre sakene terrordømte Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, er blitt behandlet i provisoriske rettssaler i fengslene han har sonet i.

Breivik har sonet nesten tolv år under særlig høy sikkerhet, hvilket blant annet innebærer stor grad av isolasjon fra andre mennesker.

Domstolen skal for andre gang ta stilling til om de strenge soningsforholdene Breivik er underlagt, innebærer at hans menneskerettigheter er krenket.

– Har fått soningsskader

I sluttinnlegget for retten, anfører hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, at den langvarige isolasjonen nå har påført Breivik soningsskader.

– Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal, skriver Storrvik.

Breivik er avhengig av antidepressiver for å komme seg gjennom dagene i fengselet, framholder han i prosesskriftet.

I alt er det satt av fem dager til den rettslige behandlingen av saken. Ettersom det er Breivik, nå folkeregistrert under navnet Fjotolf Hansen, som har saksøkt staten ved Justisdepartementet, går saken som en sivil sak i domstolen.

Har to etasjer

Celleanlegget der Breivik har sonet de siste to årene, ligger i Ringerike fengsel, bare et steinkast fra Tyrifjorden hvor Utøya ligger. Før dette satt han åtte år i Telemark fengsel i Skien.

Innerst i en gang, bak gitter og med egne voktere, soner Breivik sin forvaringsstraff på 21 år etter terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet. Til sammen 77 mennesker ble drept 22. juli 2011.

Fra avdelingen har ikke Breivik utsikt mot fjorden.

Fordelt over to etasjer er det er flere celler til ulike aktiviteter, blant annet et trimrom med romaskin, tredemølle og vektapparater. Det er en egen TV-stue med dataspill, spiserom og et besøksrom.

– Breivik har mye mer plass enn noen annen innsatt i Ringerike fengsel, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.

– Lite mottakelig

Av regjeringsadvokatens argumentasjon går det fram at myndighetene ikke er enig i Breiviks framstilling om at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene. Det er dessuten gjort en rekke endringer i lempninger i restriksjonene Breivik er underlagt, ifølge statens prosessfullmektig, advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

Breivik har så langt vist seg lite mottakelig for rehabiliterende arbeid, anfører Hjetland i sitt sluttinnlegg.

– Det er altså vanskelig å se for seg hvilke større lettelser i soningsforholdene som er mulig og forsvarlig, går det fram av dokumentet til retten.

Borgarting skriver i sin dom fra 2017, da Breiviks påstand ikke fikk medhold, at «norske myndigheter har åpenbart ingen intensjon om å bryte Breivik ned psykisk eller fysisk. Målet er heller ikke å hindre ham i å kommunisere sitt politiske budskap; med unntak av oppfordringer om bruk av vold».