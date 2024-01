– Utvalget anerkjenner at det ikke virker praktisk mulig å få et helt enhetlig, fullstendig og detaljert anslag på klimaeffekten av hele budsjettet, skriver utvalget.

Torsdag la de fram rapporten « Klimaeffekt av statsbudsjettet », hvor de prøver å svare på nettopp hvor man kan beregne dette.

– En del av utfordringen med å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet er det store omfanget og mangfoldet av typer bevilgninger og vedtak, konkluderer de.

– Viktig med gode metoder

Utvalget anbefaler regjeringen å sortere postene i statsbudsjettet etter klimaeffekt, for deretter å anslå utslippene for viktige enkeltposter. Deretter kan anslagene brukes for å vurdere budsjettet helhetlig.

– Som et ledd i å nå Norges klimamål er det viktig å ha gode metoder for å anslå klimaeffekten av politikk. Det er også viktig å anerkjenne at mange viktige utslippseffekter er vanskelige å tallfeste.

– I vurderinger av måloppnåelse mener utvalget at det derfor er avgjørende å ikke fokusere kun på den politikken som har effekter som kan tallfestes, og at utslippsberegningene suppleres med kvalitative vurderinger, skriver utvalget.

Grønn bok

Etter at Støre-regjeringen tok over i 2021, innførte de et nytt tillegg til statsbudsjettet kalt «grønn bok» som gir en status for klimautslipp og klimapolitikken. Utvalget mener det er mest hensiktsmessig å bygge videre på de metodene som allerede brukes i dette arbeidet.

Teknisk beregningsutvalg for klima ble opprettet i 2018. Oppdraget har blant annet vært å finne metoder for å beregne utslippseffekter, kostnader og andre konsekvenser av klimapolitikken.

Torsdag la utvalget også fram en rapport om Metoder til bruk i klimaanalyser , der de har sett på hvordan man bør gjøre klimaanalyser i den statlige forvaltningen.