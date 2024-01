– Situasjonen for sivil skipsfart i Rødehavet har over lang tid vært svært alvorlig. Houthi-militsens angrep mot sivil skipsfart utgjør en direkte og uakseptabel trussel mot mannskap, skip og last som seiler gjennom området, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i en pressemelding.

Han sier det er avgjørende at det skapes en langsiktig løsning som sikrer fri og trygg ferdsel til havs i dette området.

– Vi håper nattens angrep fra blant annet USA og Storbritannia har redusert gruppens evne til å fortsette angrepene på sivil skipsfart.

Rederiforbundet sier de «registrerer» at Norge ikke har støttet angrepet som sådan og at Norge ønsker å spille en diplomatisk rolle i regionen.

– Vi legger til grunn at alle diplomatiske midler tas i bruk og at eventuell kontakt med houthiene benyttes til å formidle tydelige krav om at de uakseptable angrepene i Rødehavet umiddelbart må opphøre.