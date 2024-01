– Vi var ikke kjent med at angrepet kom akkurat i natt, men vi var kjent med at det var en opsjon som de planla for, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til pressen utenfor Utenriksdepartementet fredag formiddag.

– Og det er også grunnlaget for det vedtaket i Sikkerhetsrådet for to dager siden som understreket at det ville få konsekvenser om houthiene ikke stoppet angrepet.

Natt til fredag gikk amerikanske og britiske styrker til angrep på houthi-bevegelsen i Jemen. Det skjer etter ukevis med uro og angrep fra houthi-bevegelsen på skipstrafikk som passerer Rødehavet.

Gjentatte advarsler

Han understreker at houthi-militsen gjentatte ganger har blitt advart om at dette kunne skje dersom de fortsatte angrepene mot frakteskip i Rødehavet.

– Vi har også vært i direkte kontakt med dem, så Norge har bidratt til å sende det budskapet, sier han.

– Norge er en skipsnasjon, og vi kan ikke ha det sånn at man ikke kan seile gjennom Suezkanalen og Rødehavet.

– Global sikkerhet angår alle land

Nattens angrep har økt bekymringen for at konflikten kan eskalere til en storkrig, ifølge Barth Eide. Han understreker at Norge i så fall ikke vil bli trukket direkte inn i en slik storkrig.

– Men en storkrig i Midtøsten vil jo prege verdensøkonomien og sikkerhetssituasjonen i verden – og dét angår jo alle land. Vår deltakelse akkurat i Rødehavet går på beskyttelse av skipstrafikken, og der har vi stabsoffiserer i denne Prosperity Guardian-operasjonen, sier han.

Den amerikanskledede operasjonen Prosperity Guardian er en sjøkrigskoalisjon som ble inngått i forrige måned. Den skal beskytte skipsfarten og sikre handelen i Rødehavet etter de gjentatte houthi-angrepene. En gruppe norske offiserer deltar i operasjonen.