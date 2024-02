Det har tidligere ikke vært sagt noe offisielt om ferien i Malaysia, bortsett fra at kongen skulle på en privat reise. To dager før 87-årsdagen opplyste Slottet at kongen var på en privat utenlandstur, uten å spesifisere destinasjon eller datoer.

Slottet ville onsdag ikke bekrefte overfor VG at dronningen er på sykehuset sammen med kongen.

Tirsdag ble det kjent at kong Harald var innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Onsdag hadde Kongehuset ingen nye opplysninger om kongens tilstand.