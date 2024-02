– Vi jobber med å sette opp alternativ transport på strekningen hvor man ikke kan kjøre tog, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Bergens Tidende.

Bane Nor opplyser til BT at det har gått et lite jordskred mellom Trengereid og Arna, men at det ikke har ført til skader.

– Vi stanser togtrafikken inntil vi får sjekket opp i dette, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.