Togene har tidligere gått på jernbanestrekninger i Trøndelag, og donasjonen er del av den norske milliardstøtten til Ukraina.

– Krigen skaper utfordringer både med å transportere personer og varer i Ukraina. Muligheten for transport er avgjørende i en krigssituasjon, både for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og for å knytte et framtidig fritt Ukraina til Europa, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Donasjonen kom på plass etter at ukrainske styresmakter tok kontakt med Norske tog AS, som sammen med Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Utenriksdepartementet, tok initiativ til å donere togsettene.

Togene er de første persontogene som er blitt gitt til Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap.

– Norsk materiellbistand utgjør et viktig supplement til den humanitære bistanden til Ukraina. Ukrainerne setter stor pris på de norske bidragene – også enkeltbidrag som togene fra Norske tog, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

I tillegg til å ha sendt militært materiell og våpen, har Norge også gitt store mengder sivilt materiell, slik som veibroer, transformatorer og medisinsk materiell.