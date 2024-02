I 2021 oppfylte 71 prosent av norske barnehager pedagognormen, skriver Utdanningsnytt.

Pedagognormen sier at det skal være minst én pedagogisk leder per sjuende barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14. barn over tre år.

Mer enn 2000 årsverk med barnehagelærere mangler for at alle barnehager skal kunne oppfylle pedagognormen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, sier alarmen bør gå for barnehagesektoren.

– Slitasjen vi ser på mange ansatte i barnehagene, bekymrer meg stort. Hvis man ikke får gjort noe med det ganske raskt, vil utfordringene vi ser med færre søkere til barnehagelærerutdanning og skyhøyt sykefravær, bare forsterke seg, sier Røsvoll.