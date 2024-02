– Pasientens legemiddelliste blir gjennomgående og kan leses både på kommunehelsetjenesten, på sykehusene og på Helse-Norge. Det er også dokumentdeling i kjernejournalen og mulighet for digital hjemmeoppfølging. Dette er helt konkrete, modne løsninger som skal rulles ut, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til avisa.

Ved siden av å prioritere digital samhandling varsler hun to andre grep:

* Å se på hvordan overgangen mellom sykehus og kommune reguleres

* Å se om bøtesystemet er formålstjenlig

– Vi vil komme med en egen finansiering for overgangen mellom sykehus og kommune, for det skal ikke være et svarteperspill om hvem som betaler regningen, sier hun.

Den nye, nasjonale helse- og samhandlingsplanen er utsatt flere ganger, men Kjerkol bekreftet denne uka at den skal legges fram 1. mars.

Tidligere i år ble det kjent at hele finansieringen av sykehusene skal legges om i denne planen.