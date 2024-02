Uttalelsene til landslagssjefen falt da han deltok i NRKs Dagsnytt 18 -sending for å snakke om saken som har preget norsk hoppsport den siste tiden.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert, men utfordringen for meg personlig er at dette går utover min helse. Jeg er ganske langt nede i kjelleren, så jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min akkurat nå, for å sikre at jeg overlever, sa en lavmælt og tydelig preget Stöckl på sendingen.

Han ble videre spurt om han føler seg alene i situasjonen som har oppstått.

– Jeg føler meg ganske alene. Jeg har i hvert fall støtte fra trenerteamet og de ansatte, men ellers føler jeg meg veldig alene, sa landslagssjefen.

Misfornøyd med prosessen

Stöckl ville ikke gå i detalj på de mye omtalte beskyldningene utøverne har rettet mot ham. De framkom i et brev til ledelsen i Hopp-Norge for en tid tilbake.

– Vi har blitt enige om at jeg ikke han si altfor mye om det, for dette er en internsak vi må løse sammen med utøverne. Dessverre gikk det to uker før jeg fikk snakke med utøverne, så jeg synes at håndteringen av saken er gjort på en veldig spesiell måte, sa Stöckl.

Om innholdet i møtet han nylig hadde med utøverne på et hotell på Gardermoen lettet han litt på sløret.

– Jeg synes det var et godt møte. Det var en intens runde rundt utøvernes misnøye med hvordan vi jobber som et team. Det er flere ting som ikke har fungert, men det er også påstander som går på meg personlig, som er veldig belastende, sa Stöckl – og utdypet:

– Jeg ser ikke på meg selv på den måten det står der (i brevet). Det kommer fram i møtet at det er ikke så ille i utgangspunktet. Det er flere ting fra mange forskjellige utøvere. Når man tar med alt i brev, blir det ganske kraftig.

Usikker på framtiden

Landslagssjefen ble også utfordret på om det føles riktig å fortsette å stå i en situasjon som framstår så vanskelig for ham.

– Jeg mener det er viktig for internasjonal hoppsport og hoppsporten i Norge at jeg i hvert fall får muligheten til å runde av sesongen på en ordentlig måte. Deretter må finne ut hvordan veien videre blir, svarte han.

Stöckl har kontrakt i to og et halvt år til.

– Den står jo i utgangspunktet. Så må vi bare finne ut de neste ukene og månedene hvordan ting blir videre, sa østerrikeren.

Han kunne ikke gi noe svar på om han er norsk landslagssjef under VM i Granåsen neste vinter.

Norges Skiforbund var ikke til stede med en representant i NRK-sendingen fredag.