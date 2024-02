Fra 3. mars til 14. mars pågår militærøvelsen Nordic Response 2024 på land og i sjøen utenfor indre Troms, i Alta og Midt-Finnmark. I øvelsen deltar over 20.000 soldater fra 14 land med over 100 luftfartøy og 50 marinefartøy.

Nato-utvidelsen med Sverige og Finland har stor betydning for militær aktivitet i Nord-Norge, og med tanke på den spente sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina, med Norges nærhet til Putins regime i bakhodet, kommer politiet i Finnmark og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med et noe uvanlig ønske:

De ber nemlig om tips fra publikum for å avdekke det de beskriver i en pressemelding som «sikkerhetstruende virksomhet».Politiet har laget en brosjyre som kan lastes ned på både norsk og samisk.

Uvanlig aktivitet

I brosjyren kommer politiet med en rekke eksempler på hva folk bør være oppmerksomme på og som beskrives som uvanlig aktivitet i øvingsområdene.

Det kan være personer (uten tilknytning til mediene eller selve øvelsen) som filmer eller fotograferer militært materiell, personell eller bygninger, kjøretøy som over tid observeres i slike områder, båter eller kjøretøy med mye eller uvanlig teknisk utstyr, båter med utenlandsk mannskap som søker nødhavn uten åpenbar grunn – eller oppholder seg i nærheten av øvingsområdene – og skip med mannskap som filmer eller fotograferer øvingsaktivitet.

Politiet ber også næringslivsaktører være oppmerksomme på blant annet turister som bestiller aktiviteter utenfor sesong eller i uvanlige områder, tilreisende utlendinger som reiser i øvingsområdet uten et legitimt formål, og personer som spør om ekstra informasjon om øvelsen.

Også personer som har skisser, tegninger eller foto av områder med kritisk infrastruktur eller øvingsområder, og som deler detaljert informasjon om øvingsaktiviteter i sosiale medier eller på andre måter, ønsker politiet og PST tips om.

Datatyveri og bedrageriforsøk

Underlige telefonoppringninger, forsøk på bedrageri, id-tyveri eller innhenting av informasjon, for eksempel fra noen som oppgir å være fra politi eller forsvar, samt datatap eller datainnbrudd som kan inneholde informasjon om personer eller aktiviteter som kan knyttes til øvelsen, er også blant hendelsene som politiet ønsker å bli informert om hvis noe av dette skulle inntreffe.

Nordic Response-øvelsen beskrives av Forsvaret som en del av den store Nato-øvelsen Steadfast Defender, som startet opp i januar og skal vare helt til mai. Den øvelsen ligger an til å bli den største siden den kalde krigen.

Over 90.000 soldater fra blant annet Tyskland, Polen og de baltiske landene deltar. Også svenske styrker skal være med på øvelsen. Scenarioet for Steadfast Defender er et russisk angrep.