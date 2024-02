Det opplyser hans forsvarer Anne Marstrander-Berg til NTB torsdag kveld.

– Fristen for å anke gikk ut i går, og den ble sendt inn kort tid før midnatt, sier hun.

NRK siterte tidligere torsdag anonyme kilder på at mannen anker.

21 år gamle Sigve Bremset ble drept da mannen i 30-årene natt til 9. april i fjor kjørte en varebil opp på fortauet og inn i en folkemengde i sentrum av Steinkjer.

Mannen som er dømt for bildrapet, ble i Trøndelag tingrett i november dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år for drapet og to drapsforsøk. Han erkjente delvis straffskyld for drapet på 21-åringen, men ikke for drapsforsøk på en mann og en kvinne i 20-årene.

Mannen anket hele dommen til Frostating lagmannsrett, som i motsetning til tingretten mente at riktig straff er 15 års ubetinget fengsel. Onsdag denne uken godtok Riksadvokaten fengselsstraff fremfor forvaring.

Bremsets foreldre fikk hver utmålt 300.000 kroner i oppreisningserstatning, mens de to ungdommene som ble utsatt for drapsforsøk, fikk 200.000 kroner hver.